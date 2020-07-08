مسلمة تواجه التنمر والعنصرية .. نادل أمريكي يكتب اسم داعش على كوب قهوتها

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تعرضت فتاة مسلمة، عرّفت نفسها باسم عائشة، لموقف عنصري شديد بعد أن كتب أحد موظفي مقهى شهير في أمريكا، كلمة داعش على فنجان القهوة الخاص بها بدلًا من اسمها؛ وذلك لأنها ترتدي الحجاب.

وروت عائشة، 19 عامًا، قصتها قائلة إنها طلبت قهوة من المقهى الشهير في مينيسوتا، لكن العامل استبدل اسمها بكلمة داعش Isis وحاولت أن تصحح الوضع قائلة إن الكلمة ترمز للتنظيم الإرهابي، وترتبط بأشخاص متطرفين، بينما هي اسمها عائشة ولا تربطها علاقة من بعيد أو قريب بذاك التنظيم.

وتابعت أنها شعرت بالإهانة والغضب والصدمة عندما رأت تلك الكلمة على كوبها، والتي تلمح إلى أنها إرهابية، لا سيما وأن العامل لم يعتذر عن ذلك، بل ما زاد الأمر سوءًا أنها عندما حاولت تصعيد الأمر لمدير المكان أخبرها إنها مجرد غلطة محاولًا استرضاءها ببطاقة هدايا قيمتها 25 دولارًا.

وأضافت: طلبت التحدث مع المدير، وانتهى بهم المطاف بالدفاع عن الموظف، واصفًا الحادث بأنه خطأ والجميع يخطئ.

رد فعل الشركة:

وأصدرت شركة ستاربكس بيانًا لاحقًا قائلة إنها حققت في الأمر، متابعة: نعتقد أنه لم يكن عملًا متعمدًا، ولكنه خطأ مؤسف كان يمكن تجنبه بمزيد من التوضيح، ونحن نتخذ الإجراءات المناسبة مع الموظف، بما في ذلك التدريب الإضافي لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى.

وفي البيان نفسه الذي استشهد به مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، ادعى المتجر إن الموظف لم يسمع قط عن داعش.

وبدروه قال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) إنه يعتزم رفع تهم تمييز عنصري إلى وزارة حقوق الإنسان الأمريكية، كما تطالب عائشة بفصل كل من الموظف والمدير.