مصرية قتلت زوجها وتركته عاريًا قبل يوم من زفافه

المواطن - متابعة

دفعت الغيرة امرأة مصرية إلى تعذيب زوجها حتى الموت قبل يوم واحد من زفافه على امرأة أخرى.

وبحسب مصادر مصرية لقي مدرس بالمعاش مصرعه بمحافظة الدقهلية في شمال مصر، متأثرًا بإصابته بغيبوبة ونزيف بالمخ نتيجة التعدي عليه من آخرين.

وبحسب صحيفة المصري اليوم، اتهمت شقيقة ووالدة المجني عليه، زوجته وشقيقها بضربه وتعذيبه وتركه ليومين عاريًا في المنزل عقب إعلانه عن رغبته الزواج بأخرى.

وأكد تقرير المستشفى أن المتوفي كان يعاني من نزيف داخلي بالمخ، وتجمعات دموية بفروة الرأس نتيجة اصطدامه بجسم صلب، وعدم وجود حركة في الأطراف السفلية.

وقالت شقيقة المجني عليه إن “شقيقها كان يعاني في زواجه، وأن زوجته كانت دائمة الاعتداء عليه بالضرب، وهجرته منذ فترة، وأقام بمفرده في شقة منفصلة في بيته حتى ضاق به الأمر لعدم قدرته على خدمة نفسه فقرر الزواج بأخرى، وأعلن ذلك وحدد موعد زواجه بيوم الخميس الماضي، ولكنه اختفى قبل الزواج بيومين”.

وأضافت “ذهب أشقاؤه إلى شقته خوفًا من أن يكون حدث له أي شيء فوجدوا الباب مفتوحًا ومحتويات الشقة مبعثرة، وظنوا في البداية أنه تعرض للسرقة إلا أنهم لم يجدوه وظلوا يبحثوا عنه حتى عثروا عليه في “بئر السلم ” عاريًا وبه إصابات وحالته حرجة فنقلوه للمستشفى وبعد أن أفاق أخبرنا قبل وفاته بأن زوجته وشقيقها، سحلاه وجرداه من ملابسه ثم اعتدوا عليه بالضرب ثم ألقوه عاريًا”.



