مصر تعلن السيطرة على كورونا

المواطن - متابعة

أعلن عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أنه تمت السيطرة على أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بفضل الحكومة والمستشفيات.

وأشار تاج الدين، خلال برنامج تلفزيوني، إلى أن “المنظومة الطبية في مصر متكاملة، وتستطيع أن تحتوي الحالات البسيطة والمتوسطة، ويتم توفير أماكن في المستشفيات للمرضى”.

وقال: إنه لا تزال توجد حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، لكن الموقف الحالي للفيروس تحت السيطرة، مضيفًا: “يجب أن أنوه بأننا ما زالت لدينا مشكلة، وتوجد إصابات جديدة بفيروس كورونا”.

وأكد تعاضد مؤسسات الدولة والشعب في مواجهة فيروس كورونا، وشدد على ضرورة الاستمرار في الحرص واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.