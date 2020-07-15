مصر عن سد النهضة : حيوانات إثيوبيا تستهلك مياهًا أكبر من حصتنا

المواطن - متابعة

لا تزال أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا تراوح مكانها حيث تصمم دولة المنبع على أحقيتها في ملء خزان السد وفق الخطة التي تحقق أهدافها التنموية فيما تطالب القاهرة بأن يتم جدولة عملية تعبئة بحيرة السد حتى لا تتأثر حصة مصر والسودان دولتي المصب.

الثورة الحيوانية الإثيوبية

وقال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي في خلال تصريحات صحفية إلى أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياهًا أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل، مشيرًا إلى أن أديس أبابا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل.

تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا

وحول سد النهضة أضاف عبد العاطي، أنه ” لو حسبنا المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف وهو أن مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94% من مساحتها وهو ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية.”

مياه بحيرة فيكتوريا

وأوضح في كلمته خلال افتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، اليوم الأربعاء أن المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد عن 3 آلاف متر مكعب مياه، هذا بخلاف المياه الخضراء الغابات والمراعي ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة “تانا” 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد “تانا بالاس” و”فينشا” و”شارشار” وسدود أخرى مياه تقدر بـ 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل إلى 70 مليار متر.

وأشار وزير الري إلى أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية منها خزان أوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الأولياء، متسائلًا كيف يقال عن مصر إنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل.

وأوضح عبد العاطي، أن مصر تعيش في 7% من أرضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل عليها ويمتلكون 94% مساحات خضراء عبارة عن غابات ومراعي، لذلك فهم عكسنا تمامًا.

دعاوى غير صحيحة

وقال الوزير المصري: “أتمنى أن يعرف الرأي العام المحلي والدولي كل هذه الحقائق بأن ما يردده الجانب الإثيوبي حول استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح ولا يعبر عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه مصر بأن النيل هو مصدر أساسي للحياة في مصر، وأن ما يردده الإثيوبيون لا يعبر عن الواقع بالمرة ويجب أن نتصدى جميعًا لترديد هذه المقولات الخاطئة ولا نترك أحدًا يردده دون أن يعرف الحقيقة ويجب علينا كمصريين ومجتمع دولي أن نتصدى للمزاعم التي تجافي الحقيقة حتى لا نعطي لأحد الفرصة على المزايدة على الحقيقة”.



