مطلقة وتعيش مع شقيقها كيف تحصل على دعم حساب المواطن؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال عدم وجود تابعين وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزم تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على شكوى مواطنة قالت فيها: “أنا مطلقة وأعيش مع أخي على معاش الضمان؟ كيف يعطني أخي عقد إيجار وكيف أحصل على الدعم؟

التابعون والمستندات المطلوبة

ورد البرنامج بقوله “أهلا بك ، بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان).

وفي حال عدم وجود تابعين وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية”.

إيقاف تسجيل حساب المواطن

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن أن عدم صرف الدعم لبعض الحالات يرجع إلى إيقاف استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأوضح الحساب أن ذلك الإيقاف يشمل كذلك كل من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

آلية تقديم الاعتراض

من جهة أخري، كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوف شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، ولكن يجب رفع أحد الإثباتات التالية :

– عقد موحد من شبكة إيجار

– صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية وإلا سيعتبر شخص تابع لرب الأسرة.



