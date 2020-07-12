مطلقة ويتيمة ولم تحصل على الدعم؟ حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المرأة المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة للحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على مواطنة وجهت سؤالاً قالت فيه: “أنا مطلقة ويتيمة وبدون رب أسرة لماذا لم ينزل لي الدعم لهذا الشهر؟

ورد البرنامج بقوله: “أهلا بك، بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان )، وفي حال عدم وجود تابعين وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية”.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 32 :

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثون حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوفِ شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية.

مستندات إثبات الاستقلالية:

وأيان أن لكل فرد مستقل غير مؤهل ولديه ما يثبت استقلاليته برفع إحدى تلك المستندات على بوابة البرنامج عبر زيارة الرابط: (http://ca.gov.sa/)، فيما أتاح البرنامج إمكانية استفادة المستقلين غير المؤهلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم بالانضمام للبرنامج بإضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدًا رئيسيًا من البرنامج، ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل ( الفرد الغير متزوج “ذكر أو أنثى” ويشمل “الأعزب، الأرمل والمطلق” وليس لديه تابعين أو معالين، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره 18 سنة فما فوق).

وبين أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 930 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 ألف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30%، وشكل الذكـور المستقلين 70%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



