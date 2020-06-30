معتمدة من 1 إلى 10 يوليو.. تعرف على أسعار البنزين قبل وبعد القيمة المضافة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو إلى حين إعلان أسعار البنزين الجديدة بحسب الأسواق العالمية.

وأصبح بنزين 91 بمبلغ 0.98 ريال لكل لتر بعد أن كان سعره 0.67 ريال لكل لتر، فيما أصبح بنزين 95 بمبلغ 1.18 ريال لكل لتر بدلًا من 0.82 ريال لكل لتر.

ويتم تعديل أسعار البنزين وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، كما تخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ماذا تعني المراجعة الدورية لأسعار البنزين؟

والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًّا.

ويُمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود زيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي: (هنا)

الأسعار تتغير: