معلومات عن صفاء حجازي وسر تسمية مترو الزمالك باسمها

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أصبحت صفاء حجازي هي أول امرأة يطلق اسمها على محطة مترو في مصر بعدما صدر توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى وزير النقل المهندس كامل الوزير بتغيير اسم محطة مترو الزمالك ليصبح محطة صفاء حجازي فمن هي صاحبة هذا الإنجاز؟

صفاء حجازي المرأة الحديدية

صفاء حجازي إعلامية ورئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري منذ أبريل 2016، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب وثاني رئيس للاتحاد عقب ثوره 2013 في مصر.

تخرجت من قسم المحاسبة في كلية التجارة من جامعة المنصورة عام 1984، وقد لقبها العاملون في ماسبيرو بلقب المرأة الحديدية.

مسيرتها المهنية

التحقت صفاء حجازي بالعمل الإعلامي بعد إعلان قرأته في إحدى الصحف عن طلب مذيعات، ونجحت في اختبار الإذاعة المصرية بعد حصولها على حوار مع رئيس الحكومة عاطف صدقي، فيما نجحت كذلك في تسجيل برنامج مع كامل الشناوي ومصطفى أمين عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

وتزامنت بدايتها في التلفزيون المصري مع بدء انطلاق الفضائية المصرية سنة 1990، حيث بدأت كقارئة نشرة، وقد سافرت حجازي لتغطية حرب الخليج بناءً على طلب من التلفزيون المصري.

في 2007، تم منعها من الظهور على التلفزيون المصري، على خلفية حملة قام بها التلفزيون لاستبعاد المذيعات ذوات الوزن الزائد، بعد عملها لمدة 17 عامًا كمقدمة نشرة التاسعة.

وفي العام التالي، أصيبت حجازي بمرض أقعدها عن الظهور في التلفزيون لمدة عام كامل، والذي تسبب بدوره في فقدانها ما يزيد عن العشرين كيلوجرامًا من وزنها.

في 2013، تم تعيينها كرئيسة لقطاع الأخبار، لتكون بذلك أول سيدة في هذا المنصب وتُوفيت في 28 مايو 2017 بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تتلقى العلاج في الخارج.



