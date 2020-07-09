مفاجأة حول حقيقة وجود استثناءات للأندية السعودية آسيويًا

المواطن - محمد سمعه

فجر الإعلامي والناقد الرياضي عيسى الجوكم، مفاجأة حول حقيقة وجود استثناءات للأندية السعودية المُشاركة بـ دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب الجوكم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “اجتماع هام لـ لجنة التراخيص السعودية في الأسبوع القادم، وذلك لمنح الرخصة المحلية والآسيوية للأندية السعودية والأخبار المؤكدة أن الاتحاد القاري، لم يُصدر أي استثناءات للأندية السعودية، علمًا بأن وضع بعض الأندية صعب جدًا من ناحية الأمور المالية والشكاوى المقدمة ضدها”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم حرص على توجيه طلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالموافقة على استثناء يسمح للأندية السعودية المشاركة آسيويًّا “الهلال، النصر، الأهلي، التعاون” في قيد اللاعبين الجدد المنتقلين إليهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتنص الأنظمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تفعيل عقد كل لاعب جديد يلتحق بناديه الجديد قبل 7 أيام، من انطلاق دوري أبطال آسيا وفقًا لـ”الرياضية”.

هدف الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة

وتسعى الأندية السعودية الأربعة المشاركة إلى الحصول على إذن من الاتحاد الآسيوي يسمح لها بتسجيل اللاعبين الجدد قبل 72 ساعة من انطلاق المسابقة، وذلك بعد قيامهم بتمديد عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن تم تعليق الموسم الجاري بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم استئناف منافسات دوري أبطال آسيا 2020 “منطقة الغرب”، حتى الدور نصف النهائي في دولة واحدة خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى الثالث من شهر أكتوبر المقبلة.

مواعد إقامة مرحلة دور المجموعات

وستُقام مرحلة المجموعات من 14 وحتى 24 سبتمبر، على أن يتم لعب مرحلة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 يومي 26 و27 من الشهر ذاته، وسيُقام ربع النهائي يوم 30 سبتمبر أيضًا، وسيلعب نصف النهائي 3 أكتوبر.

ولم يُحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المدينة التي ستستضيف منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل مجمع، وذلك بعد استئناف البطولة عقب توقفها لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويُمثل السعودية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا أربعة فرق، وهي؛ الهلال بطل النسخة الماضية، النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التعاون المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين، والأهلي صاحب المركز الرابع.

مباريات الهلال بـ دوري أبطال آسيا

وسيبدأ الهلال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا بمواجهة باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابع، ثم يلعب مع شهر خوردرو، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويعود التعاون لمنافسات دوري أبطال آسيا بمواجهتي بيرسبوليس الإيراني، ثم يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، ويُنهي مرحلة المجموعات بمباراة الدحل القطري.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره سباهان الإيراني مرتين، ثم يلعب مع السد القطري، ويختتم مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا بمواجهة العين الإماراتي.