مفاجأة عبدالفتاح عسيري لـ الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالفتاح عسيري، لاعب النادي الأهلي، عن مفاجأته لناديي الهلال والنصر، وذلك بعد أن رغبا في التعاقد معه في صيف العام الجاري.

وكان عسيري رفض في أكثر من مناسبة تجديد عقده مع الأهلي.

وأصبح اللاعب عبدالفتاح عسيري قريبًا من تجديد عقده مع الأهلي بعد أن توصل لاتفاق مع مسؤوليه وفقًا لـ”المدينة”.

وأضافت الصحيفة أن عسيري سيحصل على راتب سنوي مع الأهلي قيمته 5 ملايين ريال.

عرض النصر لإغراء عبدالفتاح عسيري:

وكانت تقارير صحافية ذكرت في وقت سابق، أن النصر أغرى بـ سيارة وفيلا مع الحصول على راتب سنوي قيمته 8 ملايين ريال.

وفي وقت سابق، دشن الجمهور الرياضي عبر “تويتر” وسم “عبدالفتاح نصراوي”، وذلك بعدما تحدثت تقارير صحافية عن اهتمام نادي النصر بضم اللاعب قبل الهلال في الميركاتو الصيفي.

وبعد اهتمام الهلال بضم اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، حرص العديد من النقاد الرياضيين والمنتمين للوسط الرياضي على إبداء آرائهم بخصوص إتمام الصفقة ومدى فاعليتها للفريق الهلالي.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي عيسى الجوكم الذي قال عبر حسابه في “تويتر”: “اللاعب الدولي رفض حتى الآن كل مساعي ناديه للتجديد، القضية ليست انتقاله لنادٍ محدد، بل الرغبة الأكيدة هي مغادرة ناديه بأي وسيلة لخلافات سابقة، يعرفها السواد الأعظم من فريقه”.

ورد الإعلامي عبدالعزيز الهشبول على تغريدة الجوكم قائلًا: ”انتبه يا عيسى ترى يقولون، بدأ برصد”.

المريسل يُوثق مفاوضات الهلال مع عسيري:

أما الإعلامي عبدالعزيز المريسل فأطلق وسمًا عبر “تويتر” بعد تفاوض الهلال مع لاعب الأهلي بعنوان ” الأهلي يُوثق مفاوضات ذاك لـ عبدالفتاح عسيري”، وشهد الوسم تفاعلًا كبيرًا من قبل المغردين في موقع “تويتر”.

بينما ذكر الناقد الرياضي عبدالله المالكي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بدأت الإدارة القانونية في الأهلي برصد كافة الأخبار الصحافية والتغريدات الصادرة عن إعلاميين، التي تُشير إلى وجود اتفاق بين عسيري وأحد الأندية، لاستخدامها قانونيًّا في حال رحل اللاعب؛ وذلك كونها دليلًا ماديًّا على وجود تفاوض وإغراء قبل دخول اللاعب للفترة الحرة”.

وأراد الناقد الرياضي محمد النمري التعليق برأيه فقال: “ما يحدث من النادي العاصمي، لا يُطاق، اتصالات ومراسيل كل ذلك، من أجل خطف عبدالفتاح، الذي يُعتبر لهم في طي النسيان، أنصحكم الزموا كراسيكم، الأهلي ليس بابًا للأرزاق، ويبدو أن نداءنا لتدخل اتحاد القدم سيطول، فهم بلا رد فعل”.

وفي وقت سابق، وألمح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول إلى أن عسيري سينتقل إلى الهلال، حيث كتب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا بأن عسيري سينضم للهلال عن طريق وضع طائرة زرقاء ورمز الهلال، مما يدل على أن اللاعب أصبح قريبًا من الانتقال لأزرق العاصمة.