مفاجأة للنصراويين بخصوص صفقة عبدالفتاح عسيري

المواطن - محمد سمعه

تلقت جماهير نادي النصر، مفاجأة تتعلق بصفقة عبدالفتاح عسيري المنضم حديثًا لصفوف الفريق النصراوي قادمًا من الأهلي ولمدة 3 مواسم.

وكان النصر تعاقد مع عبدالفتاح عسيري يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة مع الأهلي.

وقيل إن النصر يسعى لشراء المدة المتبقية حاليًا من عقد عبدالفتاح عسيري لضمان قيده في القائمة الآسيوية وعدم الانتظار ليناير المقبل عن طريق إرسال خطاب رسمي لإدارة الأهلي وفقًا لـ “الرياضية”.

ولكن قالت “الاقتصادية” إن إدارة الأهلي لم تتلق أي خطاب رسمي حتى الآن من إدارة النصر لشراء المدة المتبقية في عقد عبدالفتاح عسيري.

القلق ينتاب جماهير النصر

وانتاب القلق الجماهير النصراوية خاصة أن السرعة مطلوبة لإنهاء قيد عبدالفتاح عسيري في القائمة الآسيوية للعالمي، وذلك قبل استئناف دوري أبطال آسيا في منتصف سبتمبر المقبل.

وكان الأهلي حدد 8 ملايين ريال من أجل الموافقة على بيع المدة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري.

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاون مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قرارًا بحق اللاعب عبدالفتاح عسيري، وذلك بعد أن أتم انتقاله لنادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يُحوّل عسيري للتدريب الانفرادي

وقرر الأهلي تحويل عبدالفتاح عسيري من التدريب الجماعي مع الفريق إلى التدريب الانفرادي كقرار سريع خاصة أن المدرب الصربي فلادان أكد أنه لن يعتمد على اللاعب في الفترة المقبلة وفقًا لـ “الرياض”.

وسيعطي المدرب فلادان، الفرصة لعناصر شابة في الفريق الأهلاوي، من أجل خلافة عبدالفتاح عسيري، بصفوف الفريق الكروي الأول.



