مفاجأة مُدوية حول حقيقة اقتراب ميسي من إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

رد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي على حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من الانتقال للإنتر بالفترة المقبلة.

وعلّق كونتي على هذا الأمر بعد مباراة إنتر ميلان وجنوى، التي أُقيمت أمس السبت بـ الدوري الإيطالي قائلًا: ” ميسي قريب من إنتر ميلان؟ ، هذا كذب وليس حقيقة”.

وتابع كونتي: “من المستحيل انضمام ميسي إلينا، هذا لن يحدث، وميسي نفى هذا الأمر من قبل”.

وقبل تصريحات كونتي، قال راديو Rai Sport الإيطالي: إن والد ليونيل ميسي سيتواجد بمدينة ميلانو الإيطالية، للتفاوض مع نادي إنتر ميلان الإيطالي حول انتقال نجله للنيراتزوري بالفترة المقبلة.

والد ليونيل ميسي في ميلانو للبحث عن منزل

وأضاف الراديو أن والد ليونيل ميسي، يبحث حاليًّا عن شقة في مدينة ميلانو، تمهيدًا للعيش في المدينة رفقة نجله.

وكان ميسي دخل في خلاف مؤخرًا مع الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي ببرشلونة، حيث اتهم الأخير لاعبي البارشا بالتخاذل وتحقيق نتائج سلبية، بينما رد ميسي عليه وطالبه بتحديد الأسماء المتهمة بالتقصير.

برشلونة يفقد لقب الليجا لـ ريال مدريد

ويُعاني الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة الحالية من تذبذب في المستوى الفني أدى إلى فقدان بطولة الدوري الإسباني بموسم 2019/ 2020 لمصلحة فريق ريال مدريد.

يذكر أن ميسي كان فكّر في مغادرة برشلونة بسبب شعوره بالملل من حمل مسؤولية الفريق على عاتقه بمفرده.



