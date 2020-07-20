مفاجأة يخطط لها النصر بعد ضمّ عسيري

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل عن المفاجأة التي يُحضرها نادي النصر، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إتمام تعاقده مع اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الفريق الكروي الأول بالأهلي يوم الجمعة الماضية.

وتحدث المريسل قائلًا في برنامج “الحصاد الرياضي” : “اجتمع الأمير خالد بن فهد مع عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالنصر، وأراد الأمير معرفة، أهداف الفريق، فقال الحلافي له إنه يريد بناء فريق قوي يُنافس على الفوز بالبطولة الآسيوية”.

وأضاف المريسل: “الأمير خالد بن فهد أكد أنه سيدعم خطة النصر بالفترة المقبلة، عن طريق ضمّ الصفقات القوية، ومن الآخر النصر سيستحوذ على كل شيء”.

رسالة تحذيرية من عضو النصر لـ الهلال

وبالأمس، وجّه عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر رسالة نارية إلى الغريم نادي الهلال، وذلك بمناسبة الصفقات التي نجح العالمي في إبرامها مؤخرًا، كان آخرها التعاقد مع المدافع عبدالله الشنقيطي مدافع نادي الأنصار.

وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الصفقة الثالثة وتمت، الرابعة شكل ثاني، الخامسة، اضغط المضغوط أكثر، ثم الصيف وما أدراك ما الصيف، عالمي حراق”.

وتأتي تغريدة بغلف كتحذير لـ الهلال أن النصر على أتم الاستعداد والجاهزية للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي. ويتعاقد النصر مع أقوى الصفقات، من أجل تقليص الفارق مع الهلال ثم الصعود للصدارة للتتويج بالدوري، خاصة أن الهلال في المركز الأول حاليًا برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة. 3 صفقات لـ النصر من العيار الثقيل وكان النصر ضمّ كلًا من: “عبدالفتاح عسيري من الأهلي، عبدالعزيز العلاوي من أُحد، عبدالله الشنقيطي من نادي الأنصار”. ويحتل نادي النصر حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال المتصدر.



