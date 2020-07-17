مفاجأتان لـ الاتحاد قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعدادات مكثفة خلال الفترة الحالية، وذلك استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي والمباريات مع حلول شهر أغسطس المقبل.

وتلقى نادي الاتحاد مفاجأتين جيدتين، وذلك قبل مواجهة جاره الأهلي في التاسع من أغسطس المقبل ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

مفاجأة لمدرب الاتحاد:

وتنفس المدرب البرازيلي فابيو كاريلي الصعداء بشفاء المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني بعد الإصابة التي عانى منها.

أما المفاجأة الثانية فهي تلقي نادي الاتحاد لموافقة من وزارة الرياضة حول مواجهة الفرق على ملعبه في مباريات دوري محمد بن سلمان.

وكانت “الرياضية” ذكرت أن إدارة الاتحاد طلبت من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم خوض المباريات الـ4 المتبقية في الدوري على ملعبه بالدوري وهو ملعب “الأمير فيصل بن فهد” في جدة.

فهد المولد يعتذر لجماهير الاتحاد:

وفي وقت سابق، اعتذر فهد المولد إلى مسؤولي نادي الاتحاد وزملائه في الفريق الأول لكرة القدم والجماهير، بعد مغادرته معسكر العميد في أبها دون الحصول على إذن مسبق.

وعلق فهد المولد على أزمته الأخيرة قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أحبتي الكرام: الوفاء للكيان الاتحادي وجماهيره العاشقة الوفية هي أكثر ما أحرص عليه طوال مسيرتي الكروية”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وأنا أخطأت بخروجي من المعسكر وليست من شيمي وأخلاقي وتعاملي ولكن كان حجم المشكلة ومؤثراتها أكبر من تحملي النفسي والذهني وعليه أقدم اعتذاري”.

واختتم فهد المولد حديثه قائلًا: “أعتذر لمدرج الذهب الذي وقف معي وساندني طوال مسيرتي، والطواقم العاملة وزملائي اللاعبين وللجميع بلا استثناء، وأعدكم بتقديم الأفضل للكيان ومحبيه”.



