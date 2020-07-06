مقتل جنرال تركي كبير في قصف الوطية الليبية

المواطن - متابعة

لقي أحد القادة المهمين بالجيش التركي مصرعه في ليبيا، بعد غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية، فجر الأحد الماضي، حسبما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب.

وقال المحجوب في تصريحات صحافية: “تم ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية مما أدى إلى تدمير نحو 80% من الأهداف”.

وأضاف العميد المحجوب “من بين القتلى في استهداف قاعدة الوطية، أحد القادة المهمين في الجيش التركي”.

وفي وقت سابق، اعترفت تركيا بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، دمرت منظومة دفاع جوي تركية.