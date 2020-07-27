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مقهى يُشغل سيدة بخدمة الطاولات والموارد البشرية تباشر
جرى الوقوف على المنشأة المخالفة

مقهى يُشغل سيدة بخدمة الطاولات والموارد البشرية تباشر

2020/07/27
الساعة 8:44 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مقهى يُشغل سيدة بخدمة الطاولات والموارد البشرية تباشر
المواطن - الطائف

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، أن الوزارة وقفت على أحد المقاهي شغلت سيدة بخدمة الطاولات في محافظة الطائف.

وقال الهزاني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911.

وأظهر مقطع فيديو متداول سيدة تعمل في تقديم الطلبات في أحد المقاهي بمحافظة الطائف، وهو ما دفع متداولي المقطع للمطالبة بسرعة تدخل الجهات المعنية وإيقاف هذه المخالفة.




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