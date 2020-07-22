مناوشات بين الهلاليين والنصراويين بعد خسارة ملعب الجامعة

المواطن - محمد سمعه

دخل مشجعو ناديي الهلال والنصر، في مناوشات وجدال وذلك بعد خسارة الأزرق لمناقصة ملعب جامعة الملك سعود، حيث فازت بالمناقصة شركة الوسائل.

واتجه الجمهور النصراوي عبر “تويتر” للتعبير عن فرحته بفوز شركة الوسائل بمناقصة ملعب الجامعة، حيث قالت تقارير صحافية في وقت سابق إن شركة الوسائل قد تقوم باستئجار الملعب لنادي النصر من أجل الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.

الهلال الرابح رغم خسارة الملعب

أما الجمهور الهلالي فأكد أن خسارة الهلال لملعب الجامعة، لن ينتقص من قدر الزعيم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا الملعب كان وجه الخير بالنسبة لهم ولفريقهم، حيث كان الطريق لحصد دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني.

وأشار الهلاليون إلى أن تواجد فريق عريق بحجم الهلال في ملعب الجامعة، ساهم في رفع قيمة استئجار الملعب سنويًا حيث كانت القيمة 250 ألف ريال قبل استئجار الهلال له، ولكن بعد تواجد الهلال على أرضه أصبحت القيمة 23 مليون ريال سنويًا.

الوسائل تفوز بمناقصة ملعب الجامعة

وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن فوزها بمناقصة ملعب الجامعة بمقطع فيديو مميز، حيث ضم أبرز المباريات والبطولات العالمية التي أُقيمت عليه، وعلق قائلًا: “قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة.. الوعد مع الوسائل السعودية.. ملعب الجامعة للوسائل”.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن العرض المالي لشركة الوسائل ووصل العرض إلى مبلغ 230 مليون ريال لمدة 10 سنوات مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة 7 سنوات.

يُذكر أن شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار ملعب جامعة الملك سعود في عام 2017، ليكون الاستاد الخاص بالزعيم، وينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم.



