منصة أبشر توضح آلية حل مشكلة البصمة لكبار السن

المواطن - الرياض

أوضحت منصة أبشر، طريقة حل المشكلات المتعلقة بالبصمة لكبار السن، وآلية تفعيلها لضمان الحصول على الخدمات وعدم تأثرها بمشكلة البصمة.

وفي التفاصيل، أوضحت منصة أبشر ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر “تويتر” بشأن مسنّة تعاني عدم ضبط البصمة الخاصة بها أثناء التعاملات الرسمية؛ بسبب تقدم السن.

وقالت أبشر: “إنَّ تفعيل البصمة متاح من خلال الحساب البنكي للمستفيدين، ومعرفة البنوك المعتمدة لتفعيل البصمة، أو من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات أو لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية”.

وأضافت منصة أبشر أنه يمكن تتبع مراكز التفعيل عبر الرابط: اضغط ( هنـا ).



