من الأقرب في الهلال للرحيل لـ النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي النصر برئاسة صفوان السويكت مؤخرًا، استعداده وبكل قوة للتعاقد مع أقوى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، لمنافسة الهلال على الألقاب المحلية، بجانب وجود طموح كبير لدى أصفر العاصمة للفوز بـ دوري أبطال آسيا.

وكان النصر نجح في ضم ” الحارس أمين بُخاري من الاتحاد، عبدالمجيد الصليهم من الشباب، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي من أُحد، عبدالفتاح عسيري من الأهلي، عبدالله الشنقيطي من الأنصار”.

النصر يُراقب بعض من نجوم الهلال

ويبدو أن تحركات النصر، لن تتوقف عند هذا الحد حيث يُفكر العالمي في ضمّ صفقة قوية من نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحافية قالت في وقت سابق إن نواف العابد لاعب الهلال يتواجد على رادار النصر خاصة أنه لا يشارك بصورة منتظمة مع أزرق العاصمة، كما ارتبط اسم البرازيلي كارلوس إدواردو بالانتقال لـ النصر.

ولكن يُعد نواف العابد هو الأقرب للمغادرة إلى النصر، كون اللاعب سيفكر في فسخ عقده والانضمام لـ أصفر العاصمة، لكن الأمر لا ينطبق على كارلوس إدواردو الذي انتهى عقده بالفعل مع الهلال ولن يكون بحاجة لفسخ عقده.

لاعب دولي سيفسخ عقده من أجل الانضمام لـ النصر

وقيل إن هناك لاعباً دولياً يلعب في فريق عاصمي يسعى لفسخ عقده مع فريقه للانضمام إلى النصر مستغلًا ثغرة في عقده وفقًا لـ “البوابة”.

ويُعد الأمر متقاربًا بصورة كبيرة مع اللاعب نواف العابد، الذي ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال لـ الأهلي مع النصر خلال الفترة الماضية.

ويحتل النصر حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الهلال صاحب المركز الأول.



