مهلة وتحذير أخير من الأهلي لـ دجانيني

المواطن - محمد سمعه

دخل النادي الأهلي، في أزمة مؤخرًا وذلك بعد أن طالب اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس بفسخ عقده مع الراقي، بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة له.

وكان الأهلي أكد مسبقًا ووفقًا للتقارير الصحافية أن اللاعب ليس له أي حقوق مالية متأخرة، بل تم تسديد كل مستحقاته ويتبقى له راتب شهر واحد فقط مثله مثل باقي زملاءه.

مهلة أسبوع واحد من الأهلي

وقرر مجلس إدارة الأهلي منح دجانيني مهلة مدتها أسبوع واحد فقط، من أجل العودة لتدريبات الراقي وإلا في هذه الحالة، سيُطبّق الأهلي القانون حيث سيفسخ عقده مع دجانيني ومن ثم سيقدم شكوى ضده وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وكان دجانيني تافاريس انضم إلى الأهلي في صيف 2018، قادمًا من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي مقابل 11 مليون يورو.

موقف دجانيني ضد الأهلي سليم

وفي وقت سابق، أشارت شركة “سوكر برو ماستر”، الوكيل الرسمي للاعب دجانيني إلى أن موقف اللاعب سليم تمامًا؛ ولم يحصل على مستحقاته المالية مع النادي الأهلي، لذلك فإنهم لن يتراجعوا عن شكواهم ضد الراقي.

وشدد البيان الصادر، أول أمس الاثنين، على أن مسؤولي النادي الأهلي لم يدفعوا مستحقات دجانيني خلال الوقت المحدد، بالإضافة إلى أنهم عقدوا جلسات معهم في دبي ولندن من قبل، ولكن دون التوصل إلى حل رسمي.

ولفتت الشركة إلى أن ما يحدث الآن لا يمثل أي مشكلة لمهاجم الرأس الأخضر أو حتى بسببه، حيث أنه كان ملتزمًا مع الأهلي حتى آخر يوم له في التدريبات، ما يجعل الأمر مرتبطًا بالراقي فقط وإدارته.

وقال وكيل أعماله، بيدرو كورديرو إنه فسخ عقد موكله مع الأهلي رسميًّا؛ بسبب مستحقاته المالية، مشددًا على أنه أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بفسخ العقد، ويحق للاعب الانتقال إلى أي نادٍ.



