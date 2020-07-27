‎الرئيسية
جديد الأخبار
مواطن مسن يُمارس هواية الطيران الشراعي من أعلى قمم عسير

مواطن مسن يُمارس هواية الطيران الشراعي من أعلى قمم عسير

2020/07/27
الساعة 9:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
95
0
طباعة
مواطن مسن يُمارس هواية الطيران الشراعي من أعلى قمم عسير
المواطن - عسير

واصل مواطن ستيني، ممارسة هواية الطيران الشراعي بشكل أسبوعي من أعلى مرتفعات السودة بمنطقة عسير.

وبدأ شغف المواطن علي الحمادي، برياضة الطيران الشراعي قبل نحو 20 عاماً؛ عقب متابعته لاستعراض الفرق الأجنبية لهذه الرياضة بأبها حينها، وفقا لـ”العربية”.

وقال الحمادي إنه قرر خوض التجربة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن مسالة السن مجرد رقم ويجب على الإنسان أن يحقق ما يرغب فيه دون النظر لعمره.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :