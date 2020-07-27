مواطن مسن يُمارس هواية الطيران الشراعي من أعلى قمم عسير

المواطن - عسير
واصل مواطن ستيني، ممارسة هواية الطيران الشراعي بشكل أسبوعي من أعلى مرتفعات السودة بمنطقة عسير.
#نشرة_الرابعة | ستيني سعودي يعانق سحاب #السودة محلقا بالطيران الشراعي @M_Khaledtv pic.twitter.com/fvidQatgzP
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 26, 2020
وبدأ شغف المواطن علي الحمادي، برياضة الطيران الشراعي قبل نحو 20 عاماً؛ عقب متابعته لاستعراض الفرق الأجنبية لهذه الرياضة بأبها حينها، وفقا لـ”العربية”.
وقال الحمادي إنه قرر خوض التجربة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن مسالة السن مجرد رقم ويجب على الإنسان أن يحقق ما يرغب فيه دون النظر لعمره.
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