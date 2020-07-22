موظف بادر بعناق زملائه فنقل لهم عدوى كورونا

المواطن - الرياض

لا تزال الجهات الصحية تحذر من المخالطة المجتمعية، وتدعو للتقيد بالإجراءات الوقائية، ومن بينها عدم المعانقة والسلام، ووضع الكمامات، ومع ذلك لا يزال البعض يضرب بهذه التعليمات عرض الحائط؛ والنتيجة انتقال عدوى كورونا لأشخاص كان يمكن تجنبهم هذه العدوى.

التباعد الاجتماعي أثناء العمل

وقالت الصحة حول تفاصيل حالة تسببت في نقل العدوى لغيرها من الأشخاص: في أول يوم من رجوعه للعمل، موظف يبادر زملاءه بالسلام والعناق تعبيرًا عن شوقه؛ مما أدى إلى انتقال عدوى فيروس كورونا لأحد زملائه ولآخرين داخل بيئة العمل.

وقالت الصحة: حرصًا على سلامتك توقفْ عن المصافحة، والتزم بالتباعد الجسدي، وحافظ على لبس الكمامة أثناء العمل.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تعافي (3139) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (210398) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (45157) حالة من بينها (2143) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (258156) حالة، توفي منهم (2601) حالة.



