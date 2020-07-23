موعد إصدار آيفون 12 من آبل

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع بيزنس إنسايدر إن شركة آبل تخطط لإطلاق آيفون 12 في أكتوبر المقبل، على أن يتم طرح الإصدار المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في نوفمبر.

ووفقًا لتقرير جديد من الموقع الياباني Mac Otakara، استشهد بمصادر في سلسلة التوريد الصينية، فإنه كان من المفترض طرح الهاتف الذكي الجديد في وقت أبكر من ذلك، وتحديدًا في سبتمبر، لكن تم تأجيل الخطط بس تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

مواصفات آيفون 12:

ومن المتوقع أن تطرح آبل Apple أربعة أجهزة آيفون iPhone جديدة ضمن سلسلة آيفون 12 iPhone 12.

وسيأتي آيفون 12 برو iPhone 12 Pro بأحجام 6.1 بوصة أو 6.7 بوصة، وقد يحتوي على شاشة ProMotion عالية، بمعدل التحديث 120 هرتز، ومن المتوقع أن تتميز جميع طرازات آيفون الأربعة بشاشات أوليد OLED.

وستضم وحدة الكاميرا الخلفية أربعة مستشعرات مع ماسح ضوئي LiDAR تم تقديمه في آبل آيباد برو الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل آيفون جديد في عام 2022 مع كاميرا موجودة بالفعل حاليًا في هواتف جالاكسي إس 20 ألترا.



