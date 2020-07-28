موعد رحلات قطار سار الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار عن رحلات إضافية جديدة لقطار الركاب النهاري، والليلي بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك بهدف تلبية رغبات عملائها المسافرين على رحلات قطار الركاب، ومنحهم خيارات إضافية فيما يتعلق بأوقات الرحلات.

وانطلقت الرحلات الإضافية الجديدة من محطة الرياض مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا إلى محطة القصيم، فيما انطلقت الرحلة الأخرى من محطة القصيم مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا إلى محطة الرياض، ويستمر تسيير الرحلات الإضافية التي أعلنت عنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

ودعت سار عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (هنا) أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.



