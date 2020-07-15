موعد عودة سلمان الفرج لتدريبات الهلال بعد إصابته

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب سلمان الفرج، نجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، للإصابة في مفصل القدم، وذلك في ظل استعدادات بطل آسيا 2019 لاستئناف المباريات والنشاط الرياضي في الرابع من أغسطس المقبل.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن سلمان الفرج سيعود لتدريبات الهلال اليوم الأربعاء وذلك بعد أن تعرض للإصابة بكدمة بمفصل القدم في الأيام القليلة الماضية.

نجوم الهلال يعودون للتدريبات:

ويعود نجوم الهلال للتدريبات، وذلك بعد الراحة التي حصلوا عليها عقب الفوز على التعاون وديًا أول أمس الاثنين.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء استمرار الخمسة تبديلات للأندية، في الموسم المقبل 2020/ 2021؛ وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين.

وسيكون قرار الفيفا مفيدًا ويخدم مصلحة فريقي الهلال والنصر، المنافسين بقوة في الفترة الأخيرة على الألقاب المحلية إضافة للمنافسة القارية.

كما أن قرار الفيفا سيجعل جميع لاعبي الهلال والنصر الأساسيين والاحتياطيين يشاركون في كافة البطولات المحلية، من أجل الحفاظ على ثبات مستواهم.

ويأتي هذا القرار بعد التوقف الطويل للدوريات في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تكون آلية التبديلات في المباريات كالتالي؛ 3 تبديلات أثناء لعب اللقاء، على أن يكون التبديلان الإضافيان بين الشوطين، وذلك من أجل تجنب تعطيل اللعب لوقت طويل.

لقاء ناري منتظر بين الهلال والنصر: يذكر أن الفريق الكروي الأول بـ الهلال، سيواجه جاره نادي النصر في الخامس من أغسطس المقبل، حيث ستحدد هذه المباراة المُتوج بلقب الدوري في الموسم الجاري بنسبة كبيرة. ويحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.



