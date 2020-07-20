ميسي يحصد جائزة “البيتشيتشي” بعد نهاية موسم Barcelona

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي Barcelona الإسباني من حصد جائزة “البيتشيتشي” وهي جائزة تُمنح لمن يُتوج بلقب هداف الدوري الإسباني بعد نهاية الموسم.

وكان ميسي تمكن من تسجيل هدفين لـ Barcelona أمس الأحد ضد نادي ديبورتيفو ألافيس في مباراة انتهت بفوز البارشا بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين، والأخيرة ببطولة الدوري الإسباني موسم 2019/2020.

ونجح Barcelona في إنهاء موسمه الصعب والمتعثر في الدوري الإسباني بفوز عريض على فريق ديبورتيفو ألافيس، خاصة أن البارشا قبل هذه المباراة مرّ بظروف عصيبة، حيث خسر من نادي أوساسونا في الجولة السابعة والثلاثين، يوم الخميس الماضي وهي الخسارة التي تسببت في فقدان برشلونة للقب الدوري الإسباني.

نجم Barcelona يُحقق اللقب للمرة السابعة

وتمكن ميسي من الفوز بجائزة “البيتشيتشي” للمرة السابعة في تاريخه، والرابعة على التوالي بعد نهاية موسم Barcelona في الليغا الإسبانية.

يذكر أن ميسي نجم Barcelona أنهى موسم 2019/2020 في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا وبفارق أربعة أهداف عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد.

وقبل إقامة مباراة Barcelona ضد ديبورتيفو ألافيس كانت تقارير صحافية إسبانية قالت إن اللاعب البرازيلي آرثر ميلو تعمّد الغياب عن المباراة، وذلك بسبب شعوره بالملل نتيجة عدم المشاركة بصورة منتظمة مع برشلونة بالفترة الأخيرة.

عصيان في Barcelona

وذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن آرثر ميلو أعلن حالة العصيان، وأبلغ المدرب كيكي سيتين بأنه لن يُشارك في مباراة ألافيس ضد Barcelona التي أُقيمت أمس الأحد في الليجا بسبب أنه مُصاب في الكاحل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية المُقربة من النادي الكتالوني، أن ميلو لا يُعاني من أي إصابة قبل مباراة ألافيس ضد Barcelona، لكنه أخبر سيتين بالأمر كونه شعر بالملل من عدم المشاركة في المباريات الأخيرة للنادي الكتالوني.

وقبل إقامة مباراة ألافيس ضد Barcelona، كان البارشا وافق على رحيل آرثر ميلو لنادي يوفنتوس الإيطالي، مقابل ضم البوسني ميراليم بيانيتش من فريق السيدة العجوز.

في سياق آخر، يستعد الدنماركي مارتين برايثوايت لمغادرة النادي الكتالوني بعد مباراة ألافيس ضد Barcelona، متجهًا نحو الدوري الإنجليزي.

وذكرت التقارير الإخبارية في إسبانيا أن ما يجعل برايثوايت قريبًا من مغادرة Barcelona، هو عدم قيده في القائمة الأوروبية للفريق الكتالوني، حيث سيدخل النادي الكتالوني في فترة إعداد قوية استعدادًا لمواجهة نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال بعد مباراة ألافيس ضد برشلونة.



