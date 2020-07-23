ميسي يصدم برشلونة ويقترب من نادٍ إيطالي

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي صدمة مُدوية لنادي برشلونة الإسباني، بعدما أبدى مؤخرًا رغبته بعدم تجديد العقد مع النادي الكتالوني.

وقال راديو Rai Sport الإيطالي أن والد ليونيل ميسي سيتواجد بمدينة ميلانو الإيطالية، للتفاوض مع نادي إنتر ميلان الإيطالي حول انتقال نجله للنيراتزوري بالفترة المقبلة.

وأضاف الراديو أن والد ليونيل ميسي، يبحث حاليًا عن شقة في مدينة ميلانو، تمهيدًا للعيش في المدينة رفقة نجله.

وكان ميسي دخل في خلاف مؤخرًا مع الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي ببرشلونة، حيث اتهم الأخير لاعبي البارشا بالتخاذل وتحقيق نتائج سلبية، بينما رد ميسي عليه وطالبه بتحديد الأسماء المتهمة بالتقصير.

ويُعاني الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة الحالية من تذبذب في المستوى الفني أدى إلى فقدان بطولة الدوري الإسباني بموسم 2019/2020 لمصلحة فريق ريال مدريد.

5 صفقات مهمة لـ برشلونة

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن برشلونة يملك حاليًا خمس صفقات جديدة، قبل مواجهة نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل.

وأكدت “الموندو” أن الصفقة الأولى لـ برشلونة، هي شفاء اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج من الإصابة ثم عودة اللاعب سيرجي روبيرتو لمستواه، الذي يُمثل خبرًا سارًا للمدرب كيكي سيتين. أما الثلاث صفقات المتبقية حسب وصف “الموندو” هي عودة الثلاثي الشاب رونالدو أروخو وريكي بويج وأنسو فاتي، حيث يُمثل هذا الأمر ميزة فنية للمدرب سيتين بالمرحلة المقبلة. وفي سياق آخر، تبحث إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوزيب بارتوميو، عن تهدئة الأوضاع داخل البارشا، بالتعاقد مع مدرب جديد خلفًا للإسباني كيكي سيتين بالمرحلة القادمة. ويمر نادي برشلونة بفترة عصيبة خلال الوقت الحالي، حيث فرّط في لقب الدوري الإسباني، لمصلحة غريمه نادي ريال مدريد، كما يعاني البارشا من هبوط مستوى الكثير من اللاعبين مثل الإسباني جيرارد بيكيه والأوروغوياني لويس سواريز. قدوم المدرب الجديد يدفع ميسي للرحيل وقالت صحيفة “L’quipe’ الفرنسية إن برشلونة يفكر في استقطاب المدرب الفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق لتدريب برشلونة لمدة موسم بترشيح من مواطنه إريك أبيدال المدير الرياضي بـ البارشا. ويبدو أن هذا الأمر أغضب ميسي كثيرًا خاصة أن النجم الأرجنتيني يُفكر في قدوم الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري أو الهولندي باتريك كلويفرت نجم برشلونة الأسبق كمدرب، بسبب السيرة الحسنة التي يمتلكها بين لاعبي البارشا. وربما إذا تعاقد برشلونة مع لوران بلان، فهذا يعني أن ميسي سيكون قريبًا من توديع برشلونة.



