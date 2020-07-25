ميلان ضد أتالانتا .. الروسونيري يسقط بفخ التعادل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ميلان ضد أتالانتا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي موسم 2019/2020.

الشوط الأول من مباراة ميلان ضد أتالانتا

وبدأ الشوط الأول من مباراة ميلان ضد أتالانتا، بضغط هجومي من قبل فريق ميلان، حيث تمكن اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو من تسجيل الهدف الأول للروسونيري بالدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول عبر ركلة حرة مباشرة.

وضغط فريق أتالانتا، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة ميلان ضد أتالانتا، سعيًا لإحراز الهدف الأول.

ونجح اللاعب الكولومبي دوفان زاباتا في تسجيل هدف التعادل لفريق أتالانتا، في الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة ميلان ضد أتالانتا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ميلان ضد أتالانتا بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد أتالانتا

وفي الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد أتالانتا، هدأ الأداء بين الفريقين، حتى انتهى اللقاء بالتعادل 1/1 بين الفريقين.

وأصبح رصيد الروسونيري، بعد التعادل في مباراة ميلان ضد أتالانتا 60 نقطة بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد أتالانتا 75 نقطة في المركز الثاني.

وقبل إقامة مباراة ميلان ضد أتالانتا، كان يوفنتوس خسر أول أمس الخميس ضد نادي أودينيزي بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين، بينما حقق نادي لاتسيو فوزًا صعبًا على فريق كالياري بثنائية مقابل هدف.

وبعد مباراة ميلان ضد أتالانتا، ستُقام 3 مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي، حيث سيواجه بريشيا فريق بارما، وسيلعب جنوى ضد إنتر ميلان، وسيواجه نابولي فريق ساسولو.



