ميلان ينجو من فخ الهزيمة أمام سبال بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ميلان ضد سبال، منذ قليل، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ميلان ضد سبال، بأداء هادئ من قبل الروسونيري، مما أعطى الفرصة لفريق سبال للبحث عن إحراز الهدف الأول.

أحداث الشوط الأول:

وتمكن نادي سبال من إحراز الهدف الأول في شباك نادي ميلان عبر اللاعب ماتيا فالوتي بالدقيقة الثالثة عشرة، ثم أضاف اللاعب سيرجيو فلوكاري الهدف الثاني لنادي سبال بالدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ميلان وسبال بتقدم الأخير بثنائية دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد سبال، بحث الروسونيري عن إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب رفائيل لياو من إحراز الهدف الأول للروسونيري بالدقيقة التاسعة والسبعين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مباراة ميلان وسبال في طريقها للنهاية، بخسارة الروسونيري، نجح اللاعب فرانشيسكو فيكاري لاعب سبال في تسجيل الهدف الثاني للروسونيري ولكن بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الثالثة والتسعين.

وانتهت مباراة ميلان وسبال، بنجاة الروسونيري من الخسارة، حيث تعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، ليُصبح رصيد الميلان بعد المباراة 43 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري الإيطالي، أما نادي سبال فأصبح رصيده 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

وقبل مباراة ميلان وسبال، كان فيورنتينا تعرض للخسارة من نادي ساسولو بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز فريق هيلاس فيرونا على بارما بثلاثية مقابل هدفين، وفاز سامبدوريا على نادي ليتشي بثنائية مقابل هدف، أما إنتر ميلان فسحق فريق بريشيا بسداسية دون رد، بينما تعادل بولونيا مع كالياري بهدف لكل منهما.

جدير بالذكر أن نادي ميلان، كان سبق له التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق الأمريكي، وكان ذلك في يناير الماضي.

ويسعى ميلان خلال الفترة المقبلة إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وإنهاء الموسم في مركز مؤهل لبطولة أوروبية خلال الفترة المقبلة.

وقبل مباراة سبال، كان ميلان نجح في تحقيق فوز مهم على روما يوم الأحد الماضي بثنائية دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب سان سيرو بميلانو.