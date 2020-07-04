ميلان يُسقط لاتسيو ويمنح هدية لـ اليوفي

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ميلان اليوم الأحد، في الفوز على لاتسيو بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2019-2020.

الشوط الأول من مباراة ميلان ضد لاتسيو

وبدأ ميلان الشوط الأول بضغط هجومي قوي، حيث تمكن اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو من إحراز الهدف الأول للميلان بالدقيقة الثالثة والعشرين عبر تصويبة قوية ومخادعة لحارس لاتسيو.

وواصل ميلان ضغطه حيث تمكن اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من إحراز الهدف الثاني للروسونيري بالدقيقة الخامسة والثلاثين من ركلة جزاء.

الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد لاتسيو

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح اللاعب الكرواتي أنتي ريبيتش في إحراز الهدف الثالث لـ ميلان بالدقيقة الستين من عمر اللقاء.

ولم ينجح لاتسيو في تقليص الفارق في شباك ميلان، لتنتهي المباراة بفوز الروسونيري بثلاثية دون رد.

وكانت مباراة ميلان ولاتسيو، أُقيمت على ملعب الأوليمبكو معقل فريق لاتسيو بالعاصمة الإيطالية روما.

وأصبح رصيد ميلان بعد الفوز 46 نقطة في المركز السادس في الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد لاتسيو صاحب المركز الثاني عند 68 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

وقبل إقامة مباراة ميلان ضد لاتسيو، انتهت مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي بفوز فريق اليوفي في ديربي مدينة تورينو برباعية مقابل هدف.

ونجح الأرجنتيني باولو ديبالا في إحراز الهدف الأول لـ يوفنتوس ضد تورينو، عند حلول الدقيقة الثالثة بعد مُراوغة أكثر من رائعة في دفاعات تورينو ليكون هدف ديبالا هو أسرع هدف يُسجل في ديربيات يوفنتوس ضد تورينو منذ عام 1995.

واستمر ضغط اليوفي خلال مباراة يوفنتوس ضد تورينو، بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني حتى نجح اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو في تسجيل الهدف الثاني في المباراة لليوفي بالدقيقة الثلاثين، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد تورينو، تمكن اللاعب أندريا بيلوتي من إحراز الهدف الأول لفريق تورينو من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر الوقت الإضافي بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة يوفنتوس ضد تورينو، استمر الضغط الهجومي من قبل لاعبي يوفنتوس، الذين نجحوا في إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب كريستيانو رونالدو من ركلة حُرة مباشرة بالدقيقة الحادية والستين.

وعند حلول الدقيقة السابعة والثمانين، سجل لاعب تورينو كوفي جيجي هدفًا بالخطأ في مرماه لـ يوفنتوس ضد تورينو بعد عرضية متقنة من اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا.

وبعد نهاية مباراة يوفنتوس ضد تورينو، أصبح رصيد اليوفي من النقاط 75 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.