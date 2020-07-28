ميلويفيتش سبب إلغاء ودية الأهلي ضد الوحدة

المواطن - مروة نبيل

فضّل الصربي فلادان ميلويفيتش عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته الودية ضد الوحدة بالأمس، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات.

ميلويفيتش يُلغي الودية

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوحدة بالأمس في إطار استعدادات الفريقين لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، قبل أن يُقرر ميلويفيتش إلغاءها.

وفضل ميلويفيتش عدم خوض ودية الوحدة، لرغبته في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الثلاث مواجهات الودية السابقة، في ظل اقتراب عودة المسابقات المحلية والقارية.

ولعب الأهلي تحت قيادة المدرب الصربي 3 مباريات ودية خلال فترة إعداده، ولم ينجح في تحقيق الفوز خلال أي موجهة، حيث خسر بهدفين دون رد أمام أُحد، وتعادل بنتيجة 1/1 ضد فريقي العين وجدة.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يعود الأهلي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضمن منافسات الجولة الـ23، يوم 4 أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.



