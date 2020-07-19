ميلو يُعلن العصيان باستبعاد نفسه من مباراة ألافيس ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن مفاجأة مُدوية، قام بها اللاعب البرازيلي آرثر ميلو لاعب برشلونة الإسباني، وهي استبعاد نفسه من قائمة البارشا لـ مباراة ألافيس ضد برشلونة المُقرر إقامتها اليوم الأحد بالجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن آرثر ميلو أعلن حالة العصيان، وأبلغ المدرب كيكي سيتين بأنه لن يُشارك في مباراة ألافيس ضد برشلونة التي تُقام اليوم الأحد في الليجا بسبب أنه مُصاب في الكاحل.

حقيقة إصابة ميلو قبل مباراة ألافيس ضد برشلونة

وأكدت الصحيفة الإسبانية المُقربة من النادي الكتالوني، أن ميلو لا يُعاني من أي إصابة قبل مباراة ألافيس ضد برشلونة، لكنه أخبر سيتين بالأمر كونه شعر بالملل من عدم المشاركة في المباريات الأخيرة للنادي الكتالوني.

وقبل إقامة مباراة ألافيس ضد برشلونة، كان البارشا وافق على رحيل آرثر ميلو لنادي يوفنتوس الإيطالي، مقابل ضم البوسني ميراليم بيانيتش من فريق السيدة العجوز.

برايثوايت يُودع البارشا بعد مباراة ألافيس ضد برشلونة

في سياق آخر، يستعد الدنماركي مارتين برايثوايت لمغادرة النادي الكتالوني بعد مباراة ألافيس ضد برشلونة، متجهًا نحو الدوري الإنجليزي.

وذكرت التقارير الإخبارية في إسبانيا أن ما يجعل برايثوايت قريبًا من مغادرة برشلونة، هو عدم قيده في القائمة الأوروبية للفريق الكتالوني، حيث سيدخل النادي الكتالوني في فترة إعداد قوية استعدادًا لمواجهة نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال بعد مباراة ألافيس ضد برشلونة.

وكان برايثوايت انضم لـ برشلونة في فبراير 2020، قادمًا من نادي ليجانيس الإسباني مقابل 18 مليون يورو في صفقة استثنائية للبارشا، وذلك بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي والأوروغوياني لويس سواريز.

من ناحية أخرى، قال المدرب كيكي سيتين في المؤتمر الصحافي قبل مباراة ألافيس ضد برشلونة المقرر إقامتها اليوم الأحد: ” لا أعتقد أن ميسي يقصدني بحديثه الغاضب الذي قاله بعد مباراة أوساسونا، عامة هي أشياء تحدث بشكل يومي، ولن تستطيعوا إقناعي بأن الوضع كارثي فنحن نستحق الفوز في العديد من المباريات”.

وتابع سيتين: ” حقيقة لا أفكر في مغادرة برشلونة، ولكن إذا غادرت سأفعل الأمر بكل هدوء، ولكن حتى الآن أنا سعيد بتواجدي في برشلونة، ومن الطبيعي أن نقلق حول هذا الأمر”.

من ناحية أخرى، حسم مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، أول أمس الجمعة، مصير المدرب الإسباني كيكي سيتين مع الفريق الكروي الأول بـ البارشا، وذلك قبل انطلاق مباراة ألافيس ضد برشلونة.

واستقر نادي برشلونة على الإبقاء على سيتين، مهما كانت نتيجة مباراة ألافيس ضد برشلونة، وذلك استعدادًا لمواجهة نابولي.



