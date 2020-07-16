نائب وزير الإسكان الجديد: سنوفر كل التسهيلات لتملُّك المواطنين

المواطن - الرياض

رفع نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الإسكان، سائلاً الله التوفيق في هذه المهمة لكل ما فيه خير للوطن والمواطن.

وأكد البدير أن قطاع الإسكان يحظى بعناية واهتمام من القيادة في سبيل تنميته والارتقاء به، وتعزيز سبل الحياة الكريمة للمواطنين بتوفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تمكّنهم من التملّك السكني، إضافة إلى اعتماد عدد من القرارات والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، وبما يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ونوّه إلى مواصلة وزارة الإسكان في توفير كل التسهيلات والحلول التي تسهم في تمكين المواطنين من التملك، واستمرار ضخ المشاريع والمخططات السكنية المتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تعزيز وتطوير منظومة الإسكان وما تتضمّنه من خدمات متنوعة.

ويعدّ المهندس عبدالله البدير أحد الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المتعددة في عدد من القطاعات، إذ يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر في بريطانيا، ويرأس الجانب السعودي في مجلس الإسكان السعودي الإماراتي، وعمل مستشارًا عامًا لوزير الإسكان ومشرفًا عامًا على أعمال المواءمة بين برنامج الإسكان ومكتب تحقيق الرؤية بوزارة الإسكان، ومديرًا عامًا للبرامج والمشاريع في برنامج تطوير وزارة الدفاع، وكذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي السعودية، إضافة إلى حمله عدد من الدورات وعضويته في مجموعة من اللجان الحكومية والشركات.



