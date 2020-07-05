ناصر بن حمد أمينًا لمجلس الدفاع البحريني وإنشاء جهاز الأمن الإستراتيجي

المواطن - واس

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمراً ملكياً بتعيين أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى في بلاده.

وجاء في الأمر الملكي أنه يعين سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشاراً للأمن الوطني أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى.

كما أصدر ملك البحرين أمراً ملكياً بإنشاء جهاز الأمن الإستراتيجي يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويعين الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيساً له.

كما صدر عنه تعيين نائب أمين عام مجلس الدفاع الأعلى جاء فيه أنه يعين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله.