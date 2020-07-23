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نتائج القبول في جامعة الجوف تشمل 8000 طالب وطالبة
3311 منهم في الكليات العلمية

نتائج القبول في جامعة الجوف تشمل 8000 طالب وطالبة

2020/07/23
الساعة 4:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نتائج القبول في جامعة الجوف تشمل 8000 طالب وطالبة
المواطن - واس

أعلنت جامعة الجوف اليوم نتائج القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لمرحلة البكالوريوس والدبلوم، وحددت يوم الخميس الموافق 1441/12/9هـ موعداً لتثبيت القبول من خلال بوابة القبول الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور ناصر العتيبي أن عدد الطلبة الذين رُشّحوا للقبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم في جميع فروع الجامعة بلغ 8000 طالب وطالبة، منهم 3737 طالباً، و4263 طالبة، حيث قُبل 3311 في الكليات العلمية و4689 في الكليات النظرية، وبلغ عدد المقبولين في برامج البكالوريوس 7417 طالباً وطالبة، و583 في برنامج الدبلوم ، حيث قُبل 5254 من مدارس منطقة الجوف و2746 من خارج منطقة الجوف.




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