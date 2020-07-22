نجاح عملية تثبيت كسر مفتت في ركبة شاب بأحد رفيدة

المواطن - حسن عسيري - أبها

نجح فريق طبي مختص في وحدة جراحة الإصابات الرياضية بمستشفى أحد رفيدة العام، في إجراء عملية نوعية لشاب تعرض لحادث مروري نتج عنه كسر مفتت في الركبة مع خلع في الرباط الصليبي الخلفي.

وفي التفاصيل: أوضحت صحة عسير أنه تم إجراء عملية ناجحة ودقيقة للمريض عبر فريق طبي بقيادة استشاري الإصابات الرياضية الدكتور عبدالله الفيفي، وذلك لتثبيت الكسر وإعادة الرباط الصليبي الخلفي، حيث تعد هذه الحالة من الحالات المهمة، وتم خروج المريض في اليوم التالي من العملية بصحة جيدة، ويخضع حاليًّا للعلاج الطبيعي.

وشارك في العملية، أخصائي العظام الدكتور يعرب عزاوي، وطبيب العظام المقيم الدكتور محمد حكمي، واستشارية التخدير الدكتورة فاطمة قرماد، وفنية العمليات هند الشهراني.



