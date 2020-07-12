نجم إنتر ميلان في قبضة الشرطة الإيطالية

المواطن - محمد سمعه

تمكنت الشرطة الإيطالية، من ضبط اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، أمس السبت وذلك قبل ساعات من مواجهة النيراتزوري لنادي تورينو في الدوري الإيطالي غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين.

وذكرت صحيفة كوريري ديللا سيرا الإيطالية، أن الشرطة الإيطالية اعتقلت بروزوفيتش، وذلك بسبب قيادته لسيارته تحت تأثير الكحول بجانب عدم الالتزام بقواعد المرور.

مصير نجم إنتر ميلان غامضًا

ولم يتضح بعد مصير بروزوفيتش، حول إذا ما كان سيشارك في مباراة تورينو أم سيستبعده المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان.

وفي وقت سابق، سقط نادي إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه هيلاس فيرونا بثنائية لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا، بضغط هجومي من قبل هيلاس فيرونا، أسفر عنه الهدف الأول عبر اللاعب داركو لازوفيتش بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وخلال أحداث الشوط الأول، لم ينجح إنتر ميلان في تسجيل أي أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم هيلاس فيرونا بهدف دون رد. ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة، كشر نادي إنتر ميلان عن أنيابه الهجومية، حيث نجح في إحراز هدفين عبر اللاعبين أنطونيو كاندريفا بالدقيقة الـ50 واللاعب فريدريكو ديماركو لاعب هيلاس فيرونا بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة والخمسين. وفي ظل اعتقاد الجميع أن إنتر ميلان في طريقه للفوز، سجل اللاعب البرتغالي ميغيل فيلوسو الهدف الثاني لـ هيلاس فيرونا بالدقيقة السابعة والثمانين، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2 بين الفريقين. إنتر ميلان رابعًا بالدوري الإيطالي وأصبح رصيد إنتر ميلان بعد التعادل 65 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد هيلاس فيرونا 43 نقطة في المركز التاسع.



