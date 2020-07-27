نجم برشلونة السابق يُقدم خدمة ذهبية لـ الهلال والنصر بالميركاتو

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب التركي أردا توران نجم برشلونة الإسباني السابق، ولاعب نادي باشاك شهير التركي حاليًا فرصة ذهبية لـ الهلال والنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتُفيد التقارير الصحافية إلى أن تحرك غلطة سراي التركي للتعاقد مع توران في الميركاتو الصيفي سيدفع النادي التركي للتخلي عن اللاعب المغربي يونس بلهندة بالفترة القادمة.

وذكرت صحيفة aslanarenasi أن قدوم توران وحصوله على رقم 10 وهو رقم قميص بلهندة مع غلطة سراي، سيجعل اللاعب المغربي يُودع غلطة سراي من أجل الانتقال لـ السعودية بالمرحلة القادمة.

اللاعب المغربي على رادار الهلال والنصر

ولم يُخفِ ناديا الهلال والنصر إعجابهما بقدرات بلهندة، خاصة أن كبيري الرياض يهدفان لتدعيم منطقة خط الوسط الهجومي بفترة الانتقالات الصيفية.

خلاف حاد بين بلهندة وقناص النصر

من ناحية أخرى، يبدو أن إتمام النصر لـ صفقة بلهندة، قد يُسبب أزمة لمواطنه عبدالرزاق حمدالله، خاصة أن الثنائي تجمعهما علاقة غير جيدة، منذ معسكر المنتخب المغربي الذي أُقيم قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

ووفقًا لـ fotomac فإن النصر قد يتراجع عن إتمام صفقة بلهندة، وذلك لتفادي خلق أزمة بينه وبين حمدالله.

وكان حمدالله انسحب من معسكر منتخب المغرب قبل كأس أمم إفريقيا؛ بسبب خلاف بينه وبين بلهندة، ليُقرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب آنذاك استبعاد حمدالله من قائمة أسود الأطلس للبطولة.

وفي سياق آخر، أبدى نادي الهلال في الفترة الأخيرة، رغبته بضم اللاعب المغربي يونس بلهندة، ليكون بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو.



