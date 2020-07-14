نصائح لتجنب أشواك البرشومي خيرات مزارع الطائف

المواطن - محمد داوود- جدة

من الفواكه المنتشرة هذه الأيام التين الشوكي الذي تزدهر به مزارع الطائف، ورغم نكهة وحلاوة هذه الفاكهة إلا أن أبرز ما يشكو منه الفرد هو أشواكها الصغيرة.

نصائح لتجنب الأشواك

وينصح استشاري الجلدية الدكتور سعيد عمر، باتباع بعض الإرشادات عند التعامل مع التين الشوكي، وهي وضعه في وعاء كبير مليء بالماء، وترك الصنبور مفتوحًا حتى يزول جميع الشوك الموجود عليه، وارتداء قفازات مطاطية، ويتم التقشير بواسطة السكين، ويجب التخلص من الكرتون والقشور على الفور.

ولفت إلى أنه في حال التعرض للشوك فإنه ينبغي وضع اليد أو المكان الذي تعرض للإصابة في ماء دافئ للتخلص من الأتربة والأوساخ، وفي حال عدم القدرة على رؤية أو إخراج الشوكة، ينبغي الاستعانة بشخص آخر لذلك، وينبغي التخلص من الشوكة في مكان توجد فيه إضاءة جيدة حتى يتم التمكن من رؤيتها، وتجنب استخدام الأمواس أو الدبوس حتى لا تتسبب في الالتهاب.

فوائد التين البرشومي صحيًا

وحول فوائد التين الشوكي خلص الدكتور عمر إلى القول، وفقًا لأطباء التغذية فإن السكريات الموجودة بـالتين الشوكي تساهم في تقوية جهاز المناعة، كما تحتوي هذه الفاكهة على أنواع عديدة من الفيتامينات، ومنها فيتامين C المهم جدًا لجسم الإنسان، كما تعد الألياف والسليلوز الموجودة في التين البرشومي تعدان ملينًا طبيعيًا رائعًا للجهاز الهضمي، إذ يساعد في علاج الإمساك، والبواسير، ومتلازمة القولون العصبي.

الطائف تزدهر بزراعته

وللتين الشوكي نكهته الخاصة، فالطائف من المواقع الغنية بزراعته ضمن المناطق الواقعة على امتداد جبال السروات، وتتميز مرتفعات الشفا بوفرته وتنتشر نقاط البيع على جنبات الطرق وفي محيط الأماكن العامة، فيما تشتهر بني مالك بزراعة أشجار اللوز وتنتج نوع البجلي، وتكتسب مزارع بني سعد ميزة الجودة في إنتاج العنب.



