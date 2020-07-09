نصائح مها سويد لمواجهة آلام المفاصل بعد الـ50

المواطن- محمد داوود- جدة

بعد سن الخمسين قد يحتاج الفرد إلى عناية صحية مختلفة، ففي هذه المرحلة تبدأ بعض التغيرات الجسدية في الظهور أكثر من السابق مثل آلام المفاصل وانتفاخ الأقدام، وفي الاتجاه الآخر قد يزيد خلال هذه المرحلة العمرية زيادة استهلاك الشاي والقهوة والأملاح وهو ما يترتب عليه استمرار آلام المفاصل.

تحذير من الأملاح

وتنصح أخصائية العلاج الطبيعي مها علي سويد، الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم الخمسين عاماً فما فوق بضرورة الاهتمام بالعامل الغذائي والحفاظ على الفيتامينات مثل (فيتامين د، وفيتامين سي) والكالسيوم، والحرص على تقليل الأغذية التي تحتوي على كمية من الأملاح حتى يمكن تجنب ارتفاع اليورك أسيد الذي يمهد ويشّكل احتمالية من ارتفاع نسبة التهابات المفاصل وانتفاخ الأقدام.

ودعت عبر ” المواطن” إلى ضرورة الحد من تناول مشروبات الكافيين مثل تناول الشاي والقهوة لكونهما تسببان تكسر الحديد وازدياد الهشاشة للعظام، بجانب الحرص على تخفيف الأعمال الشاقة التي تضعف العضلات التي تحيط المفصل.

تمارين تقوية العضلات

ودعت أخصائية العلاج الطبيعي مها سويد، إلى ضرورة عمل التمارين لكونها مهمة جداً في تقوية العضلات وجعل المفاصل أكثر مرونة، وذلك بمتابعة مختص، مع ضرورة الحفاظ على الوزن المثالي تجنباً لازدياد الوزن الزائد التي يزيد حمل على المفاصل،

وكأفضل التمارين لجميع المفاصل يمكن ممارسة رياضة السباحة والمشي، مع الانتباه للوضعيات اليومية وتعديلها تجنباً من تقوس الظهر وضعف المفاصل والتهابات الأربطة والأوتار وتشنج العضلات.

الكشف الطبي الدوري

وتحذر الأخصائية سويد، الأشخاص الذين يعانون من الآلام في المفاصل خلال أي فترة عمرية بعدم تجاهل التشخيص لأن ذلك يحرمهم من العلاج، ومع مرور الوقت قد تزداد حدة الآلام، إذ إن من أهم السلوكيات الخاطئة التي يتبعها الفرد عند وجود آلام في المفاصل هو تناول المسكنات من أجل تجاوز الألم، إلا أن الألم يعد مجدداً بعد انتهاء مفعول الدواء لذا فأن خير نصيحة هي لابد من التشخيص لدراسة الحالة ووصف الدواء بجانب إمكانية احتياج الحالة للعلاج الطبيعي.



