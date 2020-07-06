نص الرسالة التحذيرية من لوشيسكو لكبار نجوم الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجّه المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، رسالة تحذيرية إلى النجوم الكبار بالفريق الأول، وذلك مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وحذر لوشيسكو، النجوم الكبار بالهلال من تراجع مستواهم خلال الفترة المقبلة، وإلا فسوف يتم استبعادهم من التشكيلة الأساسية، مع وجود نية لدى المدرب الروماني باستدعاء بعض اللاعبين الشباب للعب مكانهم في التشكيلة وفقًا لـ”الوطن”.

سياسة جديدة في الهلال:

ويهدف لوشيسكو لتطبيق سياسة تجديد دماء الفريق وذلك بسبب تقدم بعض نجوم الهلال في العمر.

وفي سياق آخر، أعلن نادي الهلال، أمس الاثنين، عن عودة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لتدريبات الفريق الكروي الأول، وذلك بعد أن كان خارج السعودية مؤخرًا خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” فيديو لـ كويلار حيث قال للجماهير الهلالية: “أنا سعيد للغاية بالعودة للتدريبات”.

ورد حساب الهلال على كويلار قائلًا: “يا هلا باللي رجع”.

3 لاعبين يعانون في الهلال:

ومع استعداد الفريق الكروي الأول بـ الهلال لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، يُعاني 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الفريق الهلالي.

وأول هؤلاء اللاعبين، هو اللاعب نواف العابد الذي لم يشارك بصورة منتظمة مع الهلال بالفترة الأخيرة، بسبب كثرة الإصابات، وبسبب عدم الجاهزية الفنية التي جعلت المدرب رازفان لوشيسكو لا يعتمد عليه بصورة مستمرة.

وتردد اسم نواف العابد للانضمام إلى النصر أو الأهلي خلال الفترة المقبلة ووفقًا لتقارير صحافية.

أما اللاعب الثاني فهو هتان باهبري الذي انضم لفريق الهلال قادمًا من الشباب في عام 2019، لكنه لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للفريق الهلالي، في ظل وجود الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندري كاريلو.

خربين يقترب من الرحيل:

ويُعد اللاعب السوري عمر خربين، ثالث لاعب لم ينجح في استغلال الفرص التي أُتيحت له في الزعيم، حيث لم ينجح في نيل إعجاب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الذي لا يُفضل الاعتماد عليه كمهاجم أساسي في حال غاب الفرنسي بافيتيمبي غوميز. جدير بالذكر أن خربين كان تألق في النصف الثاني من موسم 2018- 2019، وذلك بعد أن تمت إعارته لنادي بيراميدز المصري، ولكنه عاد إلى الهلال ولم ينجح في اللعب بصورة أساسية مع بطل آسيا. ويحتل نادي الهلال حاليًّا، المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.