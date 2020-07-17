نهارية التوحد بالرياض تُعرف منسوباتها بأدوات العمل التشاركي

المواطن - الرياض

نظم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الماضي برنامجين تدريبيين “عن بعد” استهدف فيهما 500 مستفيدة من منسوبات المركز وأهالي الحالات والمهتمات بالشأن الإجتماعي ومجال التوحد.

وتناولت الدورة الأولى “أسرار الإيجابية” التي قدمتها المدربة غدير الأحمدي مفهوم الإيجابية وطرق التفكير الإيجابي ومقومات التغيير بينما تعرفت المستفيدات في البرنامج الثاني على أدوات العمل التشاركي عن بعد وتطبيقاته للأجهزة الذكية وكيفية استخدامه للتواصل مع أهالي حالات التوحد بالمركز.

وتأتي هذه البرامج التدريبية كجزء من الخطة السنوية لمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بالرياض والتي تهدف إلى تطوير قدرات منسوبات المركز وتحسين البرامج العلاجية التربوية المقدمة لفئة أطفال التوحد.



