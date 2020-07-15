نيابة الكويت تأمر بضبط وإحضار مبارك الدويلة

المواطن - متابعة

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ“خيمة القذافي“، وفق ما نشرته صحف محلية.

وأحيل النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام، على خلفية أحاديثهما ضمن ما يعرف بتسجيلات خيمة القذافي المسربة.

وأخلى جهاز أمن الدولة في نهاية يونيو، سبيل مبارك الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.

وأجرى الجهاز تحقيقاته مع الدويلةإذ وُجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل إخلاء سبيله، على أن يتم رفع نتائج التحقيقات إلى الجهات المختصة.

وتم استدعاء الدويلة في وقت سابق، على خلفية تداول ونشر التسجيلات التي عُرفت بـ”تسجيلات خيمة القذافي“، التي تم تسريبها من لقاء جمع القذافي بقيادات وشخصيات خليجية، منهم الدويلة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، الذي واجه -بناء على هذه التسجيلات- تهما بالتآمر مع القذافي على أمن الخليج.



