نيفيز والسومة يتنافسان على أفضل منفذ للركلات الحرة بالآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أشعل نجم الهلال السابق، البرازيلي تياغو نيفيز ومهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الركلات الحرة

وطرح حساب البطولة الرسمي باللغة العربية سؤالًا للجماهير، وقال: “من هو أفضل لاعب شاهدته ينفذ ركلات حرة في دوري أبطال آسيا؟”، واختار 3 لاعبين ليتفاعل المغردون مع التغريدة.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا مقطع فيديو لأحد أهداف تياغو نيفيز في البطولة، وآخر للنجم عبدالكريم حسن وعلق قائلًا: “هل سبق أن شاهدت ركلة حرة بمثل هذه القوة؟”، بجانب فيديو للسوري السومة وقال: “حتى الركلات الحرة تخصص فيها”.

تياغو نيفيز

وتفاعلت الجماهير، واختار معظمهم البرازيلي تياغو نيفيز وأشادوا بمستواه خلال فترة لعبه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدين أنه أحرز العديد من الأهداف الرائعة عن طريق الركلات الحرة.

كما طرحت بعض الجماهير أسماءً أخرى نظرًا لتميزهم في لعب الركلات الحرة، ومنهم قائد نادي الهلال محمد الشلهوب وهداف فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله وغيرهم من النجوم.

يُذكر أن تياغو نيفيز خاض تجربة احترافية ناجحة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من قبل، حيث لعب بين صفوفه مرتين، خلال الفترة من 2009 حتى 2011، ومن عام 2013 حتى 2015، وظهر بمستوى جيد مع الزعيم.