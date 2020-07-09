هارفارد وإم آي تي تقاضيان حكومة ترامب بسبب سحب تأشيرات الطلاب الأجانب

المواطن - متابعة

طلبت جامعتا هارفارد وإم آي تي، من محكمة أمس الأربعاء، تجميد قرار لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقضي بإسقاط تأشيرات طلاب أجانب في جامعات قررت إجراء الحصص الدراسية بالكامل على الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها الجامعتان ردًا على إعلان وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن على الطلاب المعنيين مغادرة البلاد أو الانتقال إلى معاهد تطلب الحضور شخصيًا إلى الحصص الدراسية.

تهديد بترحيل الطلاب:

وقال رئيس جامعة هارفارد لورنس باكاو في بيان: “سنتابع هذه القضية بتصميم كي يتمكن طلابنا الدوليون والطلاب الدوليون في معاهد جميع أنحاء البلاد، من مواصلة دراستهم من دون أي تهديد بالترحيل”.

وقالت وكالة الهجرة والجمارك في إعلانها إن وزارة الخارجية لن تصدر تأشيرات لطلاب برامج دراسية ستجري بالكامل على الإنترنت في الخريف، ولن يسمح لمثل هؤلاء الطلاب بالدخول إلى البلاد.

وسيتعين على الجامعات التي تقدم نظامًا تعليميًا يمزج بين الإنترنت والحضور الشخصي، أن تثبت أن الطلاب الأجانب يحضرون شخصيًا أكبر عدد ممكن من الحصص، للحفاظ على وضع إقامتهم.

ضغط من البيت الأبيض:

ويعتبر كثيرون هذا الإجراء محاولة من البيت الأبيض للضغط على معاهد تعليمية مترددة في إعادة فتح أبوابها وسط تفشي وباء كوفيد-19.

وقال باكاو إن القرار صدر من دون سابق إنذار، معتبرًا أن قسوته لا يضاهيها سوى تهوره.