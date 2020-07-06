هاشم سرور يُوجه رسالة لـ أمين بُخاري

المواطن - محمد سمعه

وجّه هاشم سرور، نجم النصر السابق، رسالة إلى الحارس أمين بخاري وذلك بعد انضمامه الرسمي للعالمي قادمًا من الاتحاد.

وكتب هاشم سرور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أفضل حارس في الدوري السعودي برادلي جونز، والتجديد معه يصب في مصلحة الفريق ومصلحة جميع حراس المرمى للاستمتاع والمشاهدة لخبراته وإبداعاته داخل المرمى!”.

وأضاف هاشم سرور: “برادلي جونز قوة مكملة لقوة خطوط الفريق والحارس أمين بخاري نعول عليه لمستقبل الحراسة في النصر.. وعلى أمين بخاري القتال على الخانة، ومنها تأتي قوة النصر.. التنافس على المراكز يجعل الفرق دائمًا في القمة؟”.

سبب رحيل أمين بخاري عن الاتحاد:

وأوضحت مصادر خاصة في وقت سابق أن ضعف مشاركة أمين بخاري كلاعب أساسي أو احتياطي فيما تبقى من مباريات للفريق في الدوري جعلت إدارة الاتحاد لا تُفكر في التمديد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأشارت إلى أن فريق الاتحاد يملك 6 حراس مرمى مميزين خلال الفترة الحالية، وهم؛ البرازيلي مارسيلو غروهي، عساف القرني، فواز القرني، راكان النجار، محمد أبو عصيدة ورغدان سامر.

وكان نادي النصر قد أعلن في يناير الماضي عن تعاقده رسميًّا مع أمين بخاري بعقد يمتد لثلاث سنوات مع أفضلية التمديد لسنتين إضافيتين، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، دون التوقيع مع نادي الاتحاد.

وأعلن بخاري عن رحيله من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

متى يحق لـ أمين بخاري المشاركة مع النصر:

ويحق للحارس أمين بخاري المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليًّا، ولكن دون اللعب في المباريات الرسمي، حتى يتم تسجيله في قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.