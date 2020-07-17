هبوط اضطراري لطائرة في أوسلو بسبب إنذار قنبلة!

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة النروجية هبوط طائرة تتبع شركة “رايان إير” في أوسلو الجمعة عقب تلقيها إنذارًا بوجود قنبلة على متنها وهي في الجو، وأشارت إلى أن الحادثة لا تزال مستمرة.

ونشر عدد كبير من قوات الأمن في مطار غاردرموين الدولي الواقع على بعد 50 كم شمال شرق العاصمة النرويجية.

وكتبت الشرطة النرويجية على “تويتر”: إن “طائرة رايان إير تلقت تهديدًا بوجود قنبلة أثناء رحلتها جوًّا. وهبطت الطائرة بسلام على المدرج. الوضع غير محدد. نحن في الموقع بتواجد قوات كبير.”

وأضافت الشرطة لاحقًا أن السلطات سيطرت على الوضع، وتم إجلاء كل ركاب الطائرة، ويتم فحص الطائرة من قبل فرق الطوارئ ومكافحة الإرهاب والمفرقعات.

وقالت متحدثة باسم شركة الطيران في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ”رويترز”: “اكتشف طاقم الطائرة على رحلة طيران ريان من لندن ستانستد إلى أوسلو اليوم مذكرة زعمت وجود تهديد أمني محتمل على متنها”.

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت رجلًا بريطانيًّا يشتبه في صلته بالتهديد على متن الطائرة التي كانت تقل 142 شخصًا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم.

وكانت قيادة الدفاع الدنماركية قد ذكرت في وقت سابق على حسابها على “تويتر” أن طائرات عسكرية دنماركية من طراز “إف 16” هرعت لمرافقة الطائرة إلى النرويج.



