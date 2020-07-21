هبوط بلاك هوك أردنية اضطراريًا أثناء تمرين عسكري

المواطن - متابعة

أعلن الجيش الأردني اليوم هبوط مروحية عسكرية من نوع (بلاك هوك) اضطراريًا في أحد ميادين التدريب المخصصة إثر عطل فني أثناء تنفيذ تمرين عسكري تعبوي.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي من نوع بلاك هوك تعرضت اليوم الثلاثاء إلى عطل فني أثناء تنفيذ تمرين عسكري تعبوي؛ مما أدى إلى هبوطها اضطراريًا في أحد ميادين التدريب المخصصة.

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة نجمت عن انعدام الرؤية بسبب الغبار الكثيف، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بين المشاركين في التمرين واقتصر الحادث على أضرار مادية بالطائرة فقط.



