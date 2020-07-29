هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطًا حادًّا الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 6.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يوليو إلى 531 مليون برميل، بينما كانت توقعات محللين تشير إلى زيادة قدرها 357 ألف برميل.

وقال معهد البترول: إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.1 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضًا قدره 733 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 187 ألف برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 267 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبطت بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًّا.



