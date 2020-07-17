هبوط طائرة شحن تركية ثانية في قاعدة الوطية جنوب طرابلس

أفاد مراسل “العربية” و”الحدث”، الجمعة، أن وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية ترتفع يوميًا، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.

ولا تزال التعزيزات تصل لتشكيلات حكومة الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبو قرين، تمهيدًا للهجوم على سرت والجفرة، فيما أفادت مصادر لـ”العربية” و”الحدث” عن استهداف مدفعية الجيش لتحركات عسكرية جنوب شرقي مدينة مصراتة.

من جانبه، أكد الجيش الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات الوفاق، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.